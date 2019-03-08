國際財經

歐洲央行周四下調經濟預測，中國周五就公布出口急挫，令投資者寄望美國經濟數據可以沖喜，結果勞工部當天發布的非農業職位報告表現惡劣，新增職位數字在2月驟挫至2萬份，反映全球三大經濟區域都正在放緩。經濟憂慮升溫，拖累全球股市向下，美股道指周五一度插水220點，低位挫至25252點，惟收市收復大部分失地；由周一起計算，美股已連跌5日。

道指一度插水220點

2萬個新增職位是2017年9月以來最低的數字，遠低於分析員平均預測的18萬個，表現不及之前公布1月份的30.4萬向上修訂至31.1萬個，而此前12個月的平均值達23.5萬個左右。Capital Economics經濟師說，職位數字進一步證明本季美國經濟增長步伐將會減慢，令他們更相信聯儲局今年不會加息。

美股周一起已連跌4天，周五再度疲弱，但尾段逐步回穩，道指收市僅跌22點或0.09%，報25450點；周內累積跌幅則由周四的553點（2.1%），一度擴大至744點（2.87%）；標指曾下滑0.97%，收市只跌0.21%，報2743點；一度回落1.19%的納指，收市僅跌0.18%，報7408點。能源股表現最差，下挫1.95%，因為作為全球最大主權基金的挪威政府基金宣布，不再投資部分能源股；油股埃克森美孚收市下滑1.4%，為表現最差的道指成分股。

本周累計，標指與道指都回落2.2%，納指則下滑2.5%。三大指數均創今年以來最大單周跌幅。

亞洲股市跟隨隔夜美股下跌，日股低收2%；歐股也呈弱，德、英、法三地股市跌介乎0.52%至0.74%。同樣受到整體經濟好壞左右的油價也向下，倫敦布蘭特期油每桶收報66.1美元，跌0.8%；紐約期油收報56.07美元，挫1%，盤中曾瀉3.7%。

美國最新職位報告並非只得負面數字，其中美國失業率跌至3.8%，較市場預測的3.9%為佳，時薪更創下10年來最強的按年增長，達3.4%。勞工市場轉差，主要因為美國2月天氣回復正常，出現嚴寒的日子，不像12月和1月般異常和暖，2月拖累整體就業的都是較受天氣影響的行業，包括建築和零售。彭博分析形容，上月的數字是「補償」1月職位太強，要再看之後數月的職位報告，才能判斷美國經濟是否變壞。另一個數據顯示，美國1月新屋動工大增18.6%，勝預期。

美滙弱 歐羅重上1.12

就業數據比預期弱，美滙指數尾段跌0.24%，報97.37，低位曾見97.25；歐羅受惠美元下跌，抽高0.36%，報1.1234美元，重上1.12關口。歐羅周四曾跌至2017年7月以來最低位1.1177美元。日圓受惠避險情緒，上揚0.4%，每美元報111.12日圓。

環球股市下滑，加上美國就業數據差，刺激紐約4月期金曾大幅彈上每盎斯1301.3美元，收市報1299.3，升13.2美元或1%，本周累計漲10美仙。

除了中美歐，其他主要經濟體本周較早時也有經濟轉差的跡象，加拿大央行周三宣布維持利率不變，但同時降低加息預期，而澳洲上季經濟出現一年半以來最慢的增長。周五，瑞典央行行長也發放鴿派訊號，拖累瑞典克朗曾跌至16年低位。