今日 03:16
國際財經
中國與美國經濟數據欠佳，全球股市滑落，刺激資金流入金市避險，外圍金價周五上升1%。
紐約4月期金升13.20美元或1%，收市報每盎斯1299.30美元，本周累計升10美仙。
四大利淡夾擊 港股插551點
今日信報
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辛思維
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Chinese authorities offer reassurance to worried entrepreneurs
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
大灣區10萬元夠創業
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