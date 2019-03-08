國際財經

德國《明鏡》周刊（Der Spiegel）報道，福士（Volkswagen，又名大眾汽車）為了要讓所有出廠汽車的廢氣排放量合乎新通過的WLTP標準而取得合格許可，去年額外耗費36億歐羅（315.12億港元）。

報道引述接近福士工作委員會的消息人士稱，工作委員會主席Bernd Osterloh對此深感不滿，認為管理層須為此負上責任。

Osterloh向Braunschweiger Zeitung指出，數以十億歐羅的金錢被浪費，不可能沒有後果。