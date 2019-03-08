國際財經

德國《Focus》雜誌報道，德意志銀行與德國商業銀行的行政總裁已經恢復洽談合併一段時間。不過，路透引述兩名消息人士稱，兩間銀行的最高層是在未有監理會及管理委員會授權下，進行上述洽談。

據《Focus》報道，德銀行政總裁Christian Sewing與德商銀行政總裁Martin Zielke近日來數度會面，討論合併事宜。

不過，據路透引述一名消息人士稱，德國商業銀行的監理會已有一段時間沒有討論合併事宜，指監理會同意進行洽談是荒謬。

德銀與德商銀拒評《Focus》報道。