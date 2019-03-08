訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:06 國際財經

德銀與德商銀傳重談合併

放大圖片

德國《Focus》雜誌報道，德意志銀行與德國商業銀行的行政總裁已經恢復洽談合併一段時間。不過，路透引述兩名消息人士稱，兩間銀行的最高層是在未有監理會及管理委員會授權下，進行上述洽談。

據《Focus》報道，德銀行政總裁Christian Sewing與德商銀行政總裁Martin Zielke近日來數度會面，討論合併事宜。

不過，據路透引述一名消息人士稱，德國商業銀行的監理會已有一段時間沒有討論合併事宜，指監理會同意進行洽談是荒謬。

德銀與德商銀拒評《Focus》報道。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。