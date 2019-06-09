即巿股評 港股直擊 國際財經

歐央行周四出乎意料公布提早「放水」，加上行長德拉吉大幅調低歐羅區經濟及通脹預測，全球經濟放緩的硝煙再度燃起，歐美股市應聲下跌，拖累恒指周五裂口低開370點，午後更跟隨A股反覆下滑，全日挫551點(1.91%)，收報28228點，連續兩日收低於10天線，並已接近年初至今升浪回調黃金比率23.6%(28216點)位置。

恒指由1月3日低位24896點開始反彈，至周五收市累計已錄得13.3%升幅，期間從未出現較似樣的健康調整。過去兩個月，除了在2月15日收市曾低於10天線外，其餘時間都沿着該平均線上行，今次失守該線，可視為後市調整甚至轉弱的首個訊號。

以技術走勢看，恒指於2月25日升抵兩萬九關之際，RSI表現已呈背馳，反映上衝動力開始減慢，至周三(6日)更進一步出現三頂背馳，當天恒指即使是近8個半月以來首度站於29000點之上收市，背後卻顯示回吐壓力驟增，翌日即重返兩萬九關之下。

恒指經歷周五調整，RSI輕微跌穿50強弱分界水平，若短期內未能回到中軸之上，後市調整風險勢必轉急。

觀察恒指成分股的「底蘊」，亦可以找到今次調整的端倪，事關50隻藍籌股股價高於10天線比率，自本月開始已追不上指數表現。恒指於2月13日升至28533點，該比率超過九成(即逾90%藍籌股高於10天線)；其後指數反覆上行，惟該比率輾轉回落，最新甚至已跌穿50%中軸。簡而言之，恒指近個多星期能夠再試高位，主要是依靠個別指數成分股及佔較大權重的股份，例如友邦(01299)屢創新高，以及騰訊(00700)發力反彈等，先後支撐指數上揚。

換句話說，恒指高位需要調整其實有跡可尋，在累積逾一成半升幅後，市場也正等待一次健康調整；因此即使恒指周五急跌，以目前數據來看，判斷港股是否轉勢甚至將出現大跌的風險，仍言之尚早。

事實上，整體2200多隻港股14日RSI高於50的比率，於2月至周四大多數時間都在60%至70%區間徘徊，反映市底尚未明顯轉差；當然，若大市持續調整，當此比率長時間處於50強弱分界之下，屆時大市轉差的程度將可能比想像中更深，甚至意味今次熊市反彈或許告終。

附【圖】所見，恒指是次反彈受制前跌浪反彈50%阻力，目前已跌穿過去近4個月EJFQ TrendWatch形成的上升通道中軸位置，首個支持位落在28200點，相當於250天線(28205點)，下一個較具承托力的位置則為年初至今升浪回調38.2%水平(27582點)。

信報投資研究部

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