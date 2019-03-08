國際財經

中國外貿數據遠遜預期，市場對全球經濟放緩憂慮加劇，加上投資者觀望美國今晚非農就業數據，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7101點，跌55點或0.77%；德國DAX指數報11450點，挫67點或0.59%；法國CAC 40指數報5246點，下滑21點或0.4%；意大利富時MIB指數報20596點，跌102點或0.49%。

道指期貨暫報25393點，跌110點。

歐洲央行昨日公布重啟「放水」，將於秋季推出新一輪低息融資操作，並進一步推遲加息時間，預告今年將按兵不動。歐央行管委瓦西里奧斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)指出，在9月之前，對定向長期再融資操作(TLTRO)細節達成仍有時間，惟並不會包括抵押貸款。

中美貿易方面，美國總統特朗普表示，與中國的貿易談判正在推進，而且進行得相當順利。不過，《紐約時報》引述了解中方立場的消息人士稱，中國擔心中美貿易最終協議，對中方不太有利，對繼續談判持謹慎態度。

數據方面，德國1月工業訂單按月減少2.6%，創下近7個月最大跌幅，市場預期為增加0.5%。法國1月工業產出按月升1.3%，高於預期0.1%升幅；1月製造業產出按月增長1%，預期為下跌0.2%。

另外，美國今晚公布的2月非農就業新增職位，市場預期約18萬個，為去年9月以來最小增幅。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報55.86美元，跌0.8美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報65.32美元，下滑0.98美元或1.48%。