國際財經 即巿股評

雖然在周二(3月5日)發布的英國2月Markit服務業採購經理指數(PMI)升至51.6，好於預期的49.9，但調查機構Markit稱許多投資決定被擱置，一些公司表示，歐洲客戶正在推遲執行承諾在英國投資的新項目，服務公司新出口訂單連續第六個月收縮，企業裁員速度達到2011年11月以來最快，所以數據發布後英鎊/美元小幅走高後便下跌，加上當天外媒報道稱，英國政府並不指望英國檢察總長郝思賢(Geoffrey Cox)會與歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)取得談判突破，拖累英鎊/美元在周二一度刷新五日低點至1.3094。

事實上，歐盟一名匿名外交官稱，英國派出了一名不了解歐盟法律的與海關規定的刑事律師(暗指郝思賢)來談判，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶的提案等於拆解了歐盟與英國去年經歷數月曲折談判達成的退出協議。更嚴重的是，即使二人取得談判突破，定於下周二(3月12日)在議會舉行的脫歐協議投票的勝算亦不大，目前市場預計英國首相文翠珊(Theresa May)提出的脫歐協議會在下周遭到議會否決，反對票最多會比贊成票多出100票，考慮到英國脫歐最後期限3月29日即將到來，命運多舛的脫歐談判成功拖累英鎊/美元在周四(3月7日)刷新一周半低點至1.3064。

技術分析方面，從日圖分析，英鎊/美元自2月26日升穿1.3200阻力水平後，便於2月27日刷新去年7月29日以來的新高至1.3346，但隨後便受阻回落並暫時止跌於20日移動平均線，進而小幅反彈逼近1.3100。考慮到當前英鎊/美元日圖20日均線與60日均線均向上運行，且滙價尚未失守自1月3日低點1.2439向上延伸的上升支持線，表明英鎊/美元上升走勢或未結束。倘若今晚(3月8日)公布的美國2月非農新增就業職位增幅未達到20萬個以上，又或者周六(3月9日)美國聯儲局主席鲍威爾(Jerome Powell)參與貨幣政策正常化的討論時強調2019年暫停縮表的可能性，英鎊/美元有望維持升勢，或將可再度升穿強阻力1.3300，甚至最終挑戰1.3500水平。

交易策略方面，我們已根據2月27日的策略於1.3100買入英鎊/美元，上望1.3290，跌穿1.3050止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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