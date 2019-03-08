國際財經 即巿股評

反應速度比IMF快些少的歐洲央行，去年12月仲劈頭大嗌將加息，但今年第一季都未尾完，行長德拉吉面懵懵跳出來呻，從數據睇歐洲經濟今年唔多掂，計劃9月重新放水，你話咁嘅央行質素，仲邊度靠得住！

為配合德拉吉場大龍鳯，歐央行當然要整色整水，將歐羅區經濟預測由增長1.7%，大劈到只有1.1%，由於預期歐羅區經濟咁慢，德拉吉就有大把理由可重啟TLTRO，即歐洲版的印錢計劃，但表明會在2021年結束，咁你仲信唔信？

歐洲突然開綠燈放水，投資者第一個反應即亢奮，唔理好醜嗱嗱臨响股市埋手，眾志成城搶高下，令歐洲三大指數昨日中段一度拗腰倒升，冷靜過後諗真D，先發現歐洲經濟其實好唔得，所以歐央行才會突然轉軚放水，最終上日歐洲三大指數齊見紅。

歐洲放水質低歐羅，對家美元就多得你唔少，美滙指數應聲挾高，今早一度飆到97.64，美元升當然不利新興市場，連同A股大散，加埋內地出入口數據曳，連累港股今日大跌551點，跌穿20天線(28579點)，只靠250天牛熊線(28206點)勉強撐住。

A股暫時撤退為妙

周三本欄建議用A股主攻，但用美股淡倉做盾，不過情況突然變差，變差的意思是指A股，因為歐羅大跌引發美元突抽升，將不利短期人民幣走勢，離岸價由早前6.7兌一美元邊緣，貶到執筆時一度見6.73兌一美元，對人民幣為主的A股當然不利，按現時美滙升勢未完，加上上證指數抽上去三千點大關後企唔穩，今日收2969，失守十天線(3005點)，打窒好友條氣，暫時撤退A股，重新再作部署為妙。

至於美股，三大指數連跌四日外，通常先郁中型股羅素2000指數，最近連續三日貼近全日最低位收市，明顯唔多對路，昨晚連標普500指數也跌穿200天鬼佬牛熊線(2750點)，大市沽壓應該未完。

手持美股淡倉，現仍值得揸住，首先多隻晶片及雲計算股已率先跪低，標指亦出現圓頂型態，加上標指昨日稍為跌穿鬼佬牛熊線，若再多兩日低過該線，獲利盤將會出現，最終會進一步質低標指。

從技術睇，標指首站料下試50天線，即2666點， 以上日收市價2748，下跌2.7%，隨後不排除會跌到2600邊緣，淡倉可以用十天線作止賺，現處2786點，並續以睇淡標指的3倍槓桿ETF SPXS作睇跌工具。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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