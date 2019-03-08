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今日 16:36 國際財經

憂全球經濟放緩 歐股早段跌

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歐洲央行對全球經濟放緩發出警告後，中國貿易數據表現亦遠遜預期，加上市場觀望美國今晚非農就業數據，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7109點，跌47點或0.66%；德國DAX指數報11448點，跌69點或0.6%；法國CAC 40指數報5239點，跌28點或0.55%；意大利富時MIB指數報20574點，跌123點或0.6%。

道指期貨暫報25425點，跌78點。

全球經濟同步放緩愈趨明顯，美國聯儲局正躊躇今年是否毋須再加息之際，歐洲央行已行先一步，昨日公布重啟「放水」，將於秋季推出新一輪低息融資操作，鼓勵借貸，藉此刺激經濟，並進一步推遲加息時間，預告今年按兵不動。

中國方面，以美元計，中國2月出口按年下跌20.7%，遠遜於市場預期下跌5%，創2016年2月以來最大；進口按年下跌5.2%，遜於市場預期下跌0.6%；貿易順差41.2億美元，收窄87.2%。

數據方面，德國1月工業訂單按月減少2.6%，預期為增加0.5%。法國1月工業產出按月升1.3%，高於預期升0.1%；1月製造業產出按月增長1%，預期為下跌0.2%。

另外，美國今晚公布的2月非農就業新增職位，市場預期約18萬個，為去年9月以來最小增幅，主要是氣溫轉冷，可能使那些對天氣敏感的行業就業增加勢頭逆轉。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.07美元，跌0.59美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報65.45美元，跌0.85美元或1.28%。

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