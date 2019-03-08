國際財經

據外電報道，能源顧問公司Rystad Energy預期，美國原油產量持續上升，油氣出口量在今年年底前有望超過沙地阿拉伯。

Rystad Energy指出，沙地目前的原油出口量為每日700萬桶，液化天然氣和石油產品出口量為每日200萬桶；美國目前原油出口量為每日300萬桶，液化天然氣和石油產品出口量為每日500萬桶。

儘管部分獨立能源公司正削減資本開支，Rystad Energy預料美國今年每日原油出口量將會再增加100萬桶，令其油氣出口量在年底前追上甚至超越沙地。