國際財經

據南韓傳媒報道，當地科學技術情報通訊部舉行《2019科技情通部業務報告》會議，會上提到，預定3月底達成5G商用化的日程可能會有所推遲。

當局指出，5G商用化的實現需要部署網絡、終端、服務等，智能手機製造商的產品也要能夠運行新的5G服務，但目前實現的可能性不高。

早前南韓政府發布《5G應用戰略推進計劃》，稱今年3月底南韓將在全球首次實現5G的商用，但在近日卻駁回SK電訊(SK Telecom)的5G資費標準申請。業界認為，SK電訊很難在月底前推出新的費用制度，故預定的日程也可能會出現差池。