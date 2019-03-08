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今日 11:56 國際財經

德銀傳恢復與德商銀併購談判

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據德國傳媒引述消息人士稱，德意志銀行(Deutsche Bank)和德國商業銀行(Commerzbank)的高層，恢復就這兩家當地最大銀行的潛在合併進行談判。

報道指出，德銀行政總裁索英(Christian Sewing)及德商銀行政總裁齊爾克(Martin Zielke)已進行了數日的密集談判。

德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)曾經說過支持銀行業強大，因而增加市場對在肖爾茨任期內銀行併購的揣測。此外，自從全球金融危機以來，德銀和德商銀在恢復可持續獲利能力方面進展緩慢。

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