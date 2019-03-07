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歐羅跌穿1.12美元 創22個月新低

歐洲央行議息後，貨幣政策意外地鴿味甚濃，歐羅兌美元滙價跌穿1.12美元，尾段曾低見1.1178，跌幅達1.15%，創22個月最低。ICE美滙指數升0.8%。

歐經濟差惹憂慮 道指收市插200點

歐央行押後加息的預測時間，至少今年底前利率仍不變；亦會在9月放水推第三輪長期再融資操作（TLTRO）；同時把歐羅區今年經濟增長預測大削至1.1%，通脹降到1.2%，惹起全球放緩憂慮，美股道指曾挫320點，收市仍跌200點或0.78%；標指跌0.81%，技術上跌穿200天平均線；納指回落1.13%。Walgreens低收2.1%；Caterpillar下滑1.5%；蘋果挫逾1%，亞馬遜回落2.5%。

聯儲局理事:美經濟需溫和利率步伐

美國聯儲局理事Lael Brainard稱，局方即使沒有修訂經濟增長預測，也應進一步調低加息預期，因經濟放緩或下行的風險升溫。

沃達豐:禁華為恐拖累公司損失數億英鎊

沃達豐(Vodafone)稱，英國禁止華為提供5G網絡設備的舉動，將令公司損失數億英鎊，顯著拖慢新技術的部署。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周少3000人，報22.3萬人，勝預期；工人生產力去年第四季按年升1.9%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1286.1美元，回吐1.5美元或0.1%。

￭ 布蘭特期油升0.5%，收報每桶66.3美元；紐約期油漲0.8%。

￭ 好市多(Costco)第2季淨利潤按年升26.8%，勝預期。

￭ 德股挫0.6%，英、法股分別跌0.53%、0.39%，資源和銀行股領跌。

￭ 美國倡禁中國企業參與5G建設，意大利官員對此有保留。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7342元，較周三紐約尾盤跌166點子。

信義光能擬折讓最多8%配股籌逾13億

銷售文件披露，信義光能以先舊後新，按每股3.45元至3.56元，配售3.8億股，集資最多13.53億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28532點，較昨日恒指收市低水247點。

￭ ADR港股比例指數報28453點，較港收市低326點或1.15%。

￭ 廖創興(00194)全年盈利按年增36.16%，末期息48仙。

￭ 網龍(00777)預期去年將錄得虧轉盈。

￭ 天安(00028)料全年純利按年降約40%。

￭ 外電引述銷售文件稱，中國燃氣(00384)遭期權持有人配售1.42億股，佔流通股2.8%，涉資逾34億元。