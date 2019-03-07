國際財經

美國聯邦通訊委員會(FCC)公布，暫停T-Mobile US與Sprint的合併審批非正式180天時限的計算，讓公眾有額外3星期對上述合併發表意見。

FCC指出，有關決定是因應該兩間電訊業巨擘已提交大量關於兩間公司合併後2019至2021整合計劃額外資料，因此決定給予公眾更多時間研究有關資料，然後發表意見。

該機構表示，有關合併審批日期現時停留於122天，將於4月4日開始恢復計算。

T-Mobile回應稱，有關做法正面。Sprint未有回應查詢。