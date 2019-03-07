國際財經

歐洲央行周四調低經濟增長預測，並意外推出經濟刺激計劃，全球增長放緩的憂慮重燃，打擊美國華爾街投資氣氛，美股低開後跌幅持續擴大，道指早段一度挫逾300點，中段跌幅一度收窄至120餘點。

截至本港時間凌晨約1時57分，道指報25546點，跌127點或0.50%，稍早時低位一度觸及25352點，跌幅達320點；標普500指數報2760點，跌10點或0.39%；納指報7471點，跌34點或0.46%。

歐洲央行(ECB)宣布維持三大關鍵利率不變，同時修改前瞻指引，並預計利率將在2019年保持不變。此外，將今年歐羅區經濟增速，從1.7%下調為1.1%。另外，亦推出新的定向長期貸款，將於9月開始為期兩年的定向長期再融資操作(TLTRO)。有分析員認為，歐央行的舉動無疑是承認經濟相當疲弱，為後市帶來不明朗因素。

歐羅一度創8個月新低

歐央行的鴿派政策拖累歐羅急挫，兌美元滙價進一步跌至八個月新低，現時下滑0.71%，報1.1229美元，稍早時低見1.1208。ICE美滙指數抽升0.51%，報97.36。

個股方面，藥房股Walgreens股價下滑1.5%，暫時為跌幅最大的道指成分股；高盛和摩根大通分別挫0.9%和0.7%。外電報道指亞馬遜已經決定結束設立快閃商店計劃，並且將逐步關閉現有的87個分店，該股目前跌1.2%。Facebook則從去年8月以來高位回落，目前最新報169.96美元，跌1.4%。Google跌0.9%。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少3000人，跌至22.3萬人，為近50年以來最低水平。美國去年第4季非農業生產力上升1.9%，高於市場預期，按年上升1.8%。

距離英國3月29日的脫歐期限僅剩20多天，英國政府仍在為脫歐協議獲通過做最後努力，但英國和歐盟官員最新磋商並未能取得成果，歐盟談判代表表示，目前尚未找到任何解決方案打破脫歐僵局。

歐洲股市全線下跌，英國富時100指數收報7157點，跌38點或0.53%；德國DAX指數報11517點，跌69點或0.60%；法國CAC 40指數報5267點，跌20點或0.39%；意大利富時MIB指數報20697點，跌154點或0.74%。

油價向好，紐約期油上揚0.80%，報每桶56.67美元。布蘭特期油報66.33美元，攀升0.52%。