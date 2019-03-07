國際財經

歐洲央行將於今日晚上8點45分公布議息決定，而行長德拉吉(Mario Draghi)則在9時半舉行新聞發布會。儘管市場預計歐央行將會維持利率不變，但由於近期歐洲經濟數據顯示2018年第四季歐羅區經濟仍然低速增長，主要受汽車行業新排放測試與英國無協議脫歐不確定性所拖累，所以目前市場臆測歐央行或將在本次議息會議宣布推出定向長期再融資操作(TLTROs)，暗示商業銀行提供更多的低成本貸款刺激措施，以應對歐羅區經濟放緩。

所謂TLTROs就是指中央銀行為商業銀行提供貸款緩解其流動性風險帶來的壓力，鼓勵銀行向家庭和非金融企業放貸(不包括房貸)。其實早在2月15日，歐洲央行執行委員科爾(Benoit Coeure)就表示，新一輪TLTRO是可能的，歐央行正在討論此事。如果今晚歐央行決定實施TLTROs，則表明歐羅區貨幣政策出現逆轉，因歐央行在去年12月結束量化寬鬆計劃時暗示將在今年底前加息。事實上，由於市場預期歐央行將在此次3月議息會議上暗示TLTROs很快實施並將加息推遲到明年，歐羅/美元近期走勢十分疲弱，周三(3月6日)一度下挫至兩周新低1.1282。

技術分析方面，歐羅/美元在周線圖已經有近20周時間在1.1210至1.1530間作整固震盪，表明當前多空博弈勢均力敵，需靜待市場選擇走勢方向。而從日線圖來看，歐羅/美元持續受3月27日高點1.2476延伸而下的阻力線與100日移動平均線壓制，表明歐羅/美元上方沽壓沉重，短期內匯價走勢重心或將下移，並再度考驗1.1200附近支持。除了今晚公布的歐央行議息決定之外，投資者亦需密切留意周五(3月8日)公布的美國2月非農新增就業職位數據。如果歐央行今晚能維持2019年加息一次預期不變，歐羅/美元或有望短線企穩1.1300關口，否則歐羅/美元或將有機會再度下探1.1200水平。

策略方面，我們根據2月22日的策略於1.1410建立的歐羅/美元沽盤(目標1.1300，升穿1.1460止損)已於1.1300平倉，獲利110點。短期內待歐羅/美元反彈至60日均線阻力1.1380/1.1400區域沽出，目標1.1300，止損1.1430；或待歐羅/美元跌至1.1200-1.1210區域企穩後買入，上望1.1380，跌穿1.1170止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd