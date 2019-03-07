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今日 18:47 國際財經

觀望歐央行會議 歐股中段續跌

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隨着企業財報季結束，投資者正尋找推動市場的下一個催化劑，包括美中兩國可能達成的貿易協議，以及包括周五公布的就業報告等經濟數據，歐股中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7155點，跌40點或0.56%；德國DAX指數報11528點，跌58點或0.51%；法國CAC 40指數報5265點，跌23點或0.44%；意大利富時MIB指數報20813點，跌37點或0.18%。

道指期貨暫報25580點，跌86點。

美國昨日公布的ADP私人企業新增職位數據顯示，2月民間就業崗位增加18.3萬個，低於1月急增30萬個及預期的增加18.9萬個。市場關注周五(8日)公布更加全面的2月非農就業報告。

此外，圍繞經濟增長的廣泛憂慮亦令投資者承壓，經濟合作暨發展組織(OECD)昨日再次調低今明兩年全球經濟增長預測，並警告貿易糾紛及英國脫歐充斥的不確定性，將衝擊全球商業和企業。

投資者關注歐洲央行稍後的政策會議，分析指出，歐央行或將調降經濟增長預測，並可能對提供更多低成本貸款等刺激措施做出迄今為止最強烈的暗示，以阻止經濟放緩演變成衰退。

油價續升，紐約原油期貨現時每桶報56.59美元，升0.37美元或0.66%；倫敦布蘭特期油報66.59美元，跌0.6美元或0.91%。

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