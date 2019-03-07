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今日 16:36 國際財經

歐股早段向下 續關注中美貿談進展

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中國兩會及亞洲其他地區貨幣政策消息充斥市場，投資者靜待中美兩國貿易談判進展，雙方正在密切協商以為歷時數月之久的貿易戰畫下句點，歐股早段下跌。

截至本港時間下午4時25分，英國富時100指數報7165點，跌30點或0.43%；德國DAX指數報11533點，跌53點或0.46%；法國CAC 40指數報5276點，跌12點或0.23%；意大利富時MIB指數報20846點，跌4點或0.02%。

道指期貨暫報25571點，跌95點。

圍繞經濟增長的廣泛憂慮令投資者承壓，此前經濟合作暨發展組織(OECD)再次調降今明兩年全球經濟增長的預測。

分析指出，目前中國宏觀經濟數據依然低迷，但預計年中將有所改善。市場亦關注今晚歐洲央行(ECB)的政策會議，預計央行將下調增長預期，並就提供更多低成本貸款以刺激經濟發出最強訊號。

另外，華為對美國政府提起訴訟，稱針對其設備的禁令違反憲法。華為輪值董事長郭平在聲明中表示，美國國會始終無法提供支持其限制華為產品的證據，集團被迫採取這項法律行動，以作為最後的反擊手段。一些法律專家表示，華為的訴訟有可能會被駁回，因為美國法院不願事後質疑其他政府部門在國家安全方面的決定。

在石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產行動繼續進行，以及美國制裁委內瑞拉和伊朗之際，油價微升。紐約原油期貨現時每桶報56.27美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報66.17美元，跌0.18美元或0.27%。

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