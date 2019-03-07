訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:03 國際財經

日股收跌140點 三連跌

放大圖片

市場憂慮全球經濟增長前景，拖累隔夜美股連跌三日，投資氣氛轉趨審慎，亞股個別發展。

日本股市三連跌，晶片相關股隨美國同業跌勢，瑞穗金融集團調降獲利展望後，銀行股下滑，日經平均指數一度低見21402點，全日收報21456點，跌140點或0.65%。

南韓股市亦下滑，韓國首爾綜合指數收報2165點，跌9點或0.45%。

澳洲股市上揚，澳洲央行減息的預期提振消費和金融類股，但礦業類股表現疲弱，令大市漲勢受限。澳洲普通股指數收報6344點，升17點或0.28%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。