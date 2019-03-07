國際財經

市場憂慮全球經濟增長前景，拖累隔夜美股連跌三日，投資氣氛轉趨審慎，亞股個別發展。

日本股市三連跌，晶片相關股隨美國同業跌勢，瑞穗金融集團調降獲利展望後，銀行股下滑，日經平均指數一度低見21402點，全日收報21456點，跌140點或0.65%。

南韓股市亦下滑，韓國首爾綜合指數收報2165點，跌9點或0.45%。

澳洲股市上揚，澳洲央行減息的預期提振消費和金融類股，但礦業類股表現疲弱，令大市漲勢受限。澳洲普通股指數收報6344點，升17點或0.28%。