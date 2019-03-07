國際財經

澳洲統計局公布，1月經季調商品及服務貿易順差擴至45.49億澳元，超過預期。期內，商品及服務出口按月增加5%，進口則上升3%。

另外，當地1月零售銷售表現疲弱，在上季經濟動能放緩後，新年開局表現仍溫吞。澳洲1月零售銷售按月微升0.1%，雖較前月的下滑0.4%有所改善，但仍不及預期0.3%的升幅。有分析表示，疲弱數據加劇當地第一季經濟增長仍陷低迷的憂慮，亦令央行放鬆貨幣政策的壓力加大。

澳元兌美元亞洲市早段一度轉弱，其後靠穩，一度回升至0.7052。