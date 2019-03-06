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今日 07:31 國際財經

GE傳洽售與Enel合營再生能源企業

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路透引述消息稱，通用電氣(GE)正研究出售與意大利石油巨擘Enel合營再生能源企業EGPNA Renewable Energy Partners的5成權益。

該間合資企業是GE分支與Enel分支在2016年成立，專門投資再生能源業務。市場人士估計，該公司未減除債項前估值超過10億美元。據悉，GE已聘請投資銀行，安排出售股權事宜。

GE拒評有關消息。Enel未有回應查詢。

GE行政總裁Lawrence Culp去年10月上任後，一直致力減少負債，上月公布出售生化業務套現214億美元。

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