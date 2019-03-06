國際財經

最新數據顯示，美國總統特朗普四出開打貿易戰後，美國去年貿赤卻升至10年高，對華貿赤更創紀錄，反映中美貿易談判會否有協議，變得十分重要。投資者在中美談判有新消息前態度謹慎，美股周三表現繼續疲弱。

美股連跌兩個交易日後，周三早段微升，道指曾漲30點，高位升至25837點，之後反覆倒跌172點，低位觸及25633點，收市仍挫133點或0.52%，報25673點。標指和納指同樣乏力向上，標指跌0.65%，收報2771點，醫療保健股和能源股領跌，原材料股則領漲。納指回落0.93%，收報7505點。分析師指出，在中美貿易談判未有具體結果前，股市勢將繼續窄幅上落。歐股個別發展，英股微揚0.17%，德股及法股市分別低收0.28%和0.16%。亞股普遍呈弱，其中日股跌0.6%。

特朗普冀盡快達貿易協議

儘管特朗普為了收窄貿赤而實施一系列關稅措施，但貿赤仍然飆升。美國商務部昨天公布，由於出口跌至10個月低，美國整體貿赤在去年12月大增18.8%，報598億美元，是2008年10月以來最高的單月紀錄，也高於市場預期；2018年全年貿赤大幅擴大12.5%，增至6210億美元，同樣是2008年以來新高，對華貿赤增加11.6%，達4192億美元的歷史高位。美國由中國、墨西哥等60個經濟體的進口都在去年破頂，完全不受關稅打擊。

彭博引述消息人士報道，特朗普正推動盡快達成中美貿易協議，因為他發現每當談判有進展，美股就會向好，而他正需要美股節節上升，有利爭取連任。

報道稱，白宮幕僚已習慣了在跟特朗普開會前要先看看最新股價，因為特朗普經常會問：「股市現在怎樣？」

ADP職位報告稱，美國私營企業2月增加18.3萬個職位，低於市場預期18.5萬個。不過1月數字修訂後，新增職位從21.3萬個大增至30萬。

庫存增加 紐約期油挫0.6%

歐羅挫至1.1285美元兩周低後，曾彈上1.1326高位，尾段報1.1312美元，升0.02%。之前連升5個交易日的美滙指數早段再上，但尾段回落0.04%，報96.86。美元兌日圓下滑0.11%，報111.77日圓。金價每盎斯收報1287.6美元，升0.2%。

美國上周原油庫存增加710萬桶，遠超市場預期，重燃交易商對供應過剩的憂慮，紐約期油跌0.6%，每桶收報56.22美元；布蘭特期油升0.2%，報65.99美元。