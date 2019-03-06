國際財經

美國去年貿易赤字創10年新高，加上經合組織調低全球增長預期，市場亦期待中美貿易協議會有更多消息，並觀望聯儲局凌晨公布的經濟褐皮書報告，市場投資氣氛審慎，美股早段反覆偏軟，中段有聯儲局官員稱，美國經濟放緩成為「新常態」，若經濟進一步下行，局方或考慮採取量化寛鬆（QE）以及負利率政策，此番言論令道指進一步受壓，跌幅擴大至超過150點。

美經濟放緩料成「新常態」

截至本港時間凌晨約1時49分，道指報25664點，下滑141點或0.55%，稍早時曾低見25646點，跌幅達159點；

標普500指數報2772點，跌17點或0.61%；納指報7518點，跌58點或0.77%。

美國商務部公布，去年12月貿易逆差擴大18.89%至598億美元，令全年貿易赤字達到6210億美元，按年上升12.4%，且創10年新高。當中，對華商品貿易逆差上升至4192億美元，亦是紀錄新高。

美貿易逆差創10年高

中美貿易方面，CNBC引述消息人士指，美國總統特朗普期望藉着與中方達成協議，以刺激股市表現，作為在2020年大選的籌碼。美國農業部官員表示，中美貿易談判進展良好。

OECD將今年全球經濟增長預測由3.5%降至3.3%，明年則為3.4%，較此前的預測分別下降0.2和0.1個百分點，並警告貿易糾紛及英國脫歐充斥不確定性，將衝擊全球商業和企業。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟正步入增長趨於緩慢的「新常態」，這將局限聯儲局的貨幣政策力度。如果再發生經濟下行，聯儲局具備應對的政策工具，可能會考慮採取量化寛鬆（QE）以及負利率政策。

個股方面，藥業股沽壓大，Walgreens挫3.8%，暫為跌幅最大的道指成分股，輝瑞都跌2.5%；油股埃克森美孚下挫1.7%；波音回吐1.4%。

美銀美林將通用電氣(GE)目標價由13美元下調至12美元，摩根大通證券更指該行給予GE的6美元目標價是過於慷慨，GE股價目前跌8%。明星股FAANG中，Facebook上升0.4%，蘋果下滑0.4%，亞馬遜回落1%。

歐洲方面，英國首相文翠珊再度派遣脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)及英國檢察總長郝思賢(Geoffrey Cox)到布魯塞爾，尋求歐盟對愛爾蘭後備方案作出法律保證，避免在本月29日脫歐期限屆滿後，出現無協議下的硬脫歐。

歐股個別發展，英國富時100指數收報7196點，升12點或0.17%；德國DAX指數報11587點，跌33點或0.28%；法國CAC 40指數報5288點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報20851點，升135點或0.65%。

油價下滑，紐約期油暫挫1%，每桶報55.99美元。