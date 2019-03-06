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今日 01:39 國際財經

美國上周原油庫存增逾700萬桶 超預期

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美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加710萬桶，高於市場預期的增加190萬桶；前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存則增加730萬桶。

EIA又指出，汽油與蒸餾油庫存分別減少240萬桶與420萬桶，市場預期汽油與蒸餾油庫存分別減少200萬桶與140萬桶。API統計得出的上周汽油與蒸餾油庫存，分別減少39.1萬桶與310萬桶。

紐約4月期油在EIA數據公布前報每桶55.62美元，公布後則為55.68美元，較前一天跌88美仙或1.6%。

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