美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加710萬桶，高於市場預期的增加190萬桶；前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存則增加730萬桶。
EIA又指出，汽油與蒸餾油庫存分別減少240萬桶與420萬桶，市場預期汽油與蒸餾油庫存分別減少200萬桶與140萬桶。API統計得出的上周汽油與蒸餾油庫存，分別減少39.1萬桶與310萬桶。
紐約4月期油在EIA數據公布前報每桶55.62美元，公布後則為55.68美元，較前一天跌88美仙或1.6%。
今日 01:39 國際財經
美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加710萬桶，高於市場預期的增加190萬桶；前一天，美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存則增加730萬桶。
EIA又指出，汽油與蒸餾油庫存分別減少240萬桶與420萬桶，市場預期汽油與蒸餾油庫存分別減少200萬桶與140萬桶。API統計得出的上周汽油與蒸餾油庫存，分別減少39.1萬桶與310萬桶。
紐約4月期油在EIA數據公布前報每桶55.62美元，公布後則為55.68美元，較前一天跌88美仙或1.6%。
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