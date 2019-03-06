國際財經

法國政府周三公布一項計劃，擬向谷歌、亞馬遜和Facebook等大型科技公司徵收數碼稅，稅率為3%。

法國向大型科技公司徵稅，目的是堵塞避稅漏洞，現時大型科技公司在法國承擔的稅賦極少，甚至接近零付稅。

法國擬引入的徵稅法案規定，當科技企業的全球銷售收入超過7.5億歐羅，以及在法國當地的銷售達到2500萬歐羅，就要向政府繳稅3%。這個徵稅安排有助保護初創企業，避免他們承受稅賦壓力。

法國財政部預料，將有30間大型科技企業受影響，這些公司來自美國、歐洲和中國。