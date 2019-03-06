國際財經

加拿大統計局上周五(3月1日)發布國內生產總值(GDP)數據，數據顯示加拿大12月GDP按月下滑0.1%，不及預期的0%，按年上漲1.1%，遜於預期1.4%；加拿大第四季GDP年化季率增長錄得0.4%，遠遜於預期增長1.0%，創4年半以來最差季度表現。在GDP四大組成部分(消費、投資、政府支出、淨出口)之中，加拿大的投資與淨出口均有所下降，而家庭消費支出則連續第二季放緩，加拿大統計局指出GDP放緩的原因主要是加拿大國內需求與原油瀝青出口價格下滑。加拿大GDP數據公布後，加元快速走弱，加上美滙指數重燃升勢，美元/加元大幅反彈至兩周新高1.3302，較日內低位1.3126大幅反彈近180點。

加拿大2018年第四季經濟增長明顯放緩，且放緩程度強於預期，加上加拿大政治干預司法醜聞繼續發酵，令加元在近期油價企穩的情況下仍備受壓力。加拿大前總檢察長和司法部長王州迪(Jody Wilson-Raybould)2月27日在國會司法委員會作證稱，包括總理杜魯多(Justin Trudeau)在內的11名政府高官持續向她施加壓力，敦促她幫助被控腐敗和欺詐的加拿大工程巨頭SNC-Lavalin公司免受刑事起訴，而國庫委員會主席兼數字政府部部長菲爾波特(Jane Philpott)更在3月4日宣布辭職，她在一封致杜魯多的公開信中表示，她對政府已失去信心並且必須維護自己的憲法義務。若加拿大政治局勢繼續動盪，令杜魯多被迫辭職的話，加元或會進一步大幅下挫。

技術分析方面，美元/加元在上周初跌至1.3109(周線圖上升通道底部支持)後企穩反彈，目前已回升至1.3370附近，這意味著美元/加元在周線圖的中長期上升趨勢仍然有效，加上滙價似乎在日線圖於1.3100區域形成「雙底」型態並升穿頸線阻力水平1.3300，後市或有機會反彈至1.3500甚至1.3600區域。

值得留意的是，加拿大央行將會在今晚11時公布議息決定，雖然市場一致認為央行將會維持利率於1.75%不變，但投資者需密切留意會後聲明內容。若加拿大央行對於未來經濟前景表達某種程度的憂慮並暗示今年暫停加息或發出其他鴿派訊號，美元/加元或可在短期內升穿1.3400；但若央行聲明基調較市場預期樂觀，則需小心滙價出現大幅回吐。

策略方面，我們根據2月21日策略於1.3120建立的美元/加元買盤(目標1.3270，跌穿1.3060止損)已於1.3270平倉，獲利150點。短期內待美元/加元回落至1.3250/1.3270支持區域買入，目標1.3385，止損1.3215。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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