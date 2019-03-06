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今日 18:30 國際財經

OECD降全球預測 料今年增3.3%

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經濟合作暨發展組織(OECD)繼去年11月後，再次調低今明兩年全球經濟增長預測，並警告貿易糾紛及英國脫歐充斥不確定性，將衝擊全球商業和企業。

OECD在中期前景報告中，預測今年全球經濟增長3.3%，明年則為3.4%，較此前的預測分別下降0.2和0.1個百分點。

報告指出，政策不確定性偏高、持續不斷的貿易摩擦，以及企業與消費者信心進一步趨弱，均導致經濟放緩。

此外，歐洲仍有相當大的政策不確定性，若英國無序脫歐，可能大幅增加歐洲經濟體付出的代價。

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