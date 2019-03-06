國際財經

經合組織(OECD)將今年全球經濟增長預測調低，加上英國脫歐進程未明朗，以及聯儲局明日凌晨公布經濟褐皮書，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7184點，升1點或0.02%；德國DAX指數報11586點，跌33點或0.29%；法國CAC 40指數報5285點，跌12點或0.24%；意大利富時MIB指數報20762點，升46點或0.22%。

道指期貨暫報25771點，跌56點。美國今晚將公布2月ADP私人職位新增數據、去年12月貿易賬等數據。

OECD將今年全球經濟增長預測由3.5%降至3.3%，並稱若英國不能達成協議，將存在衰退風險，呼籲歐洲央行在更長時間內保持低利率。

英國首相文翠珊再度派遣脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)及英國檢察總長郝思賢(Geoffrey Cox)到布魯塞爾，尋求歐盟對愛爾蘭後備方案作出法律保證，避免在本月29日脫歐期限屆滿後，出現無協議下的硬脫歐。

中美貿易方面，發改委副主任寧吉喆表示，中美貿易談判已經取得實質性成果，但還有很多工作需要做，指中國願與美方相向而行。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報55.84美元，跌0.72美元或1.27%；倫敦布蘭特期油報65.42美元，跌0.44美元或0.67%。