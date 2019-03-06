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今日 17:37 中國財經 國際財經

【兩會】特斯拉上海項目料年底可投產

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據上觀新聞報道，全國人大代表陳鳴波回答央視記者提問時表示，特斯拉(Tesla)上海項目開工以來進展順利，預計今年5月完成總裝車間建設，年底部分生產線可以正式投產。

陳鳴波表示，Tesla項目是有史以來外資在上海最大筆的製造業投資，去年從簽約、拿地到開工，只用了半年時間，充分體現上海速度。

另外，他又指出，今年集成電路、生物醫藥、高端裝備三個領域會增加投資，預計開工項目360個，總投資逾3300億元(人民幣‧下同)。目前在建的重點產業項目有1800多個，總投資7860億元。

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