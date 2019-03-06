國際財經

隔夜美股偏軟，加上英國脫歐進程仍未明朗，以及中美貿易談判利好消息淡化，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報7195點，升12點或0.17%；德國DAX指數報11593點，跌27點或0.23%；法國CAC 40指數報5292點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20748點，升32點或0.16%。

道指期貨暫報25775點，跌52點。

英國脫歐方面，首相文翠珊再度派遣脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)及英國檢察總長郝思賢(Geoffrey Cox))到布魯塞爾，尋求歐盟對愛爾蘭後備方案作出法律保證，避免在本月29日脫歐期限屆滿後，出現無協議下的硬脫歐。有報道指若出現硬脫歐，英國政府將會撤銷八至九成進口貨品的關稅，避免這些貨品的價格在硬脫歐後大幅上升。

另外，英倫銀行表示，將於脫歐後為英國國內銀行提供更多歐羅資金，以避免資金周轉不靈。行長卡尼(Mark Carney)表示，面對脫歐前景不明朗，英國企業正放緩投資，轉為增聘人手。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.1美元，跌0.46美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報65.48美元，跌0.38美元或0.58%。

美國今晚將公布2月ADP私人職位新增數據、去年12月貿易賬等數據，同時聯儲局明日凌晨亦將公布經濟狀況褐皮書，料上述消息或對歐美股市造成一定衝擊。