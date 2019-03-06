國際財經

路透引述消息人士稱，墨西哥央行正與亞馬遜(Amazon)磋商，計劃推出一套名為「CoDi」的二維碼(QR code)流動支付系統。消費者可在免收手續費下，透過二維碼作網上或網下支付。

報道指出，墨西哥目前逾半人口並無銀行賬戶，而「CoDi」將是該國促進普及金融的其中一環。分析指出，這是亞馬遜首次在當地提供類似技術，或能為該網購巨擘開拓新客源。

亞馬遜未有評論相關報道。不過，其阿根廷同業MercadoLibre亦被指已與墨西哥央行進行磋商。