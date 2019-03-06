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今日 14:40 國際財經

Grab獲軟銀願景基金注資近114億

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科技網站TechCrunch報道，新加坡召車程式公司Grab確認獲日本軟銀(SoftBank)旗下願景基金投資14.6億美元(約113.88億港元)，令公司在目前H輪融資的籌資總額超過了45億美元。

在這輪融資中，除了軟銀願景基金外，其他投資者還包括豐田汽車及微軟(Microsoft)等知名公司。

報道引述消息人士稱，Grab的最新估值已達到140億美元(約1092億港元)。Grab亦確認，雖然獲得大舉注資，但H輪融資並未完結。

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