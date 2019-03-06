國際財經

外電引述日本央行審議委員原田泰表示，如果經濟惡化令實現2%通脹目標變得困難，央行應毫不拖延地放寬貨幣政策。他又指出，日本經濟面臨的風險加大，因為在家庭收入增加下，消費市場仍然疲軟。

他提到，利率上升不一定會令收益率曲線變陡，反而結束貨幣寬鬆可能會推低物價，令經濟惡化；今年計劃上調消費稅亦可能削弱需求，從而打擊經濟並推低物價。他同時稱，如果中國進口量繼續下降，這可能會令日本出口前景增加不穩定因素。

原田更直言，反對日本央行去年7月實施的新前瞻指引，因為他認為指引必須基於數據而非時間。