國際財經

美股周二表現反覆偏軟，無法扭轉周一大跌的頹勢，標指仍然未能重上2800點，有分析師認為，股票估值已開始偏高。美元保持強勢，美滙指數連升第5個交易日，金價則在逾5周低位附近徘徊。

標指收市跌0.11%，報2789點，其中工業股跌0.6%，原材料股下滑0.5%，金融股挫0.3%。道指曾下滑94點，收市僅挫13點或0.05%，報25806點。納指微跌0.02%，收報7576點。歐股先跌後回升，主要市場中，英股大部分時間都企穩，收升0.69%，法股和德股則低開，但尾市抽高，雙雙漲逾0.2%。亞股大部分呈弱勢，日股低收0.4%。

個別股份方面，藥房股Walgreens下挫2%，為表現最差的道指成分股；醫健股UnitedHealth抽升2.2%，為升幅最大的道指成分股。通用電氣行政總裁Larry Culp警告，集團旗下工業部門今年或出現更大的負現金流，股價一度急挫7.7%，收市仍下滑4.7%。特斯拉（Tesla）低收3%，公司出口到中國的Model 3型號電動車一度傳出清關受阻。零售股Target上季盈利勝預期，股價彈高4.5%。

分析憂標指估值偏高

道指周一跌206點，但市場人士指出，美國三大指數今年累升10%至14%左右，投資者仍在研究周一跌市的原因，以及是否只屬一次性事件。

Sevens Report Research創辦人埃薩（Tom Essaye）稱，以今年的預測盈利計算，標指市盈率目前在16倍以上，但在目前經濟放緩跡象下，這個估值偏高，需要假設經濟今年稍後會轉好。MSCI所有國家股市指數的市盈率為14.6倍，是去年10月以來最高。

期金價格逾五周低位

歐羅疲弱，美市尾段跌0.28%，報1.1308美元，是一周低位，暫守1.13，市場預期歐洲央行明天將暗示延遲至明年加息。美滙指數升0.21%，至96.84，一度升穿97，過去5個交易日已累升近1%；美元兌日圓上揚0.12%，報111.88日圓。

紐約4月期金跌2.8美元或0.2%，收市報每盎斯1284.70美元，為1月24日以來最低。在美滙連升5天之際，金價同期累跌超過3%。

布蘭特期油收市升0.3%，每桶報65.86美元，紐約期油跌0.05%，收報56.56美元。盛寶銀行商品策略主管漢森（Ole Hansen）稱，面對油組減產和頁岩油生產放緩，布蘭特油價應該很快可以升上70美元。

數據方面，美國新屋銷售去年12月升3.7%，遠勝預期；供應管理學會（ISM）服務業指數在2月升3點，至59.7，高於市場預期。

波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫昨天說，聯儲局未來數個議息會議可能需要繼續按兵不動，以確定美國經濟面臨的風險是否消退。