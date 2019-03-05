國際財經

歐洲股市周二收市整體溫和造好，泛歐股指Stoxx 600收報375點，上揚0.15%。投資者仍在觀望中美貿易談判進展，大市全日表現反覆，缺乏主要方向。

英國富時100指數收報7183點，回升0.69%或49點；德國DAX指數收報11620點，反彈0.24%或28點；法國CAC 40指數收報5297點，攀高0.21%或10點；意大利富時MIB指數收報20715點，回吐0.01%或2點；西班牙IBEX 35指數收報9258點，下滑0.02%或1點。