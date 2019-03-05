國際財經

中國調低今年經濟增長目標，加上中美貿談利好因素淡化，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上約10時42分，道指報25791點，跌28點或0.11%；標普500指數報2790點，跌1點或0.07%；納指報7572點，跌4點或0.07%。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)認為，中美兩國即將達成協議結束貿易戰。中國外交部長王毅表示，中美經貿談判已獲階段性進展，但雙方仍需要通過談判和對話解決問題，這既符合中美兩國人民的利益，也符合國際社會基本利益。

Oanda高級市場分析師Alfonso Esparza在研報中表示，貿易樂觀情緒對股市的推動作用現在已經消失，兩大經濟體之間一直在進行高層會談，並且似乎已經接近取得成果，但事實上，股市價格已經反映了對貿易談判的樂觀預期。

此外，中國的經濟增長政策備受關注，新華社報道，今日提請十三屆全國人大二次會議審議的《政府工作報告》，披露了今年經濟社會發展的主要預期目標。其中，國內生產總值增長的預期目標介乎6%至6.5%，低於去年中國經濟增長6.6%。

另外，美國稍後將會公布去年12月新屋銷售，料跌5.7萬間至60萬間；此外，2月ISM非製造業指數亦預計由56.7升至57.4。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報57.05美元，升0.46美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報65.97美元，升0.3美元或0.46%。