國際財經

波士頓聯儲總裁羅森格倫(Eric Rosengren)暗示，聯儲局在未來數次的議息會議可能會按兵不動。

羅森格倫指出，決策層可能需要經歷幾次會議，才能確定美國經濟面臨的風險是否會一掃而空，還是更嚴重地阻礙經濟增長，並指出在聯儲局更清楚了解風險是否成為現實之前，對加息保持耐心是恰當的做法。

他續指，中國經濟增長放緩、英國脫歐、歐洲銀行，以及去年聯儲局四度加息等，均可能影響展望。

不過，他仍然預計，今年經濟增長會略高於2%，並預計通脹在年底前會接近聯儲局2%的目標。