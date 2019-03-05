國際財經

上周三(2月27日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在國會做證詞陳述，表示美國經濟沒有過熱，通脹水平處於聯儲局的目標區間，並強調在貨幣政策上應保持耐心，這意味着在短時間內不會加息，而隨着市場對於美國聯儲局暫停加息的預期升溫，美滙指數輾轉回落並一度刷新3周低位至95.82，與此同時市場對於中美兩國可能解決貿易爭端持樂觀預期，帶動澳元/美元反彈至3周高位0.7194。

不過，上周四(2月28日)美國公布的第四季國內生產總值(GDP)優於市場預期，加上之前紐約聯儲總裁達德利(Dudley)表示聯儲局可能在下半年宣布加息，而美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)也認為今年將加息一次，令市場重新押注聯儲局年內仍有加息機會，故美滙指數重獲反彈動力，企穩95.82後回升至96.82並錄得連續4日上漲，拖累澳元/美元痛失0.7100。

今日澳洲儲備銀行宣布維持利率於歷史低位1.5%不變，符合市場預期，但決議公布後澳元/美元反應略顯平淡，當前圍繞0.7080震盪。值得一提的是，上個月初央行的貨幣政策聲明中將截至2019年6月的GDP增速預期由3.25%下調至2.5%，同時下調2020年經濟增速預期，若周三(3月6日)早上8時30分公布的澳洲2018年第四季GDP的表現令市場失望，或將引發市場進一步下調澳洲2019年第一季經濟增長預期。若澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe)在澳洲金融評論舉辦的2019年商業峰會上發表講話對澳洲經濟增長前景表示擔憂，屆時澳元/美元則有可能下試0.7000整數關口。

事實上，澳元/美元屢次跌至0.7030至0.7060區域均獲得不俗支持，今早跌至0.7062之後亦迅速反彈至0.7080附近整固。儘管從技術面看澳元/美元暫時未能有效擺脫中期下跌走勢，但若本周三晚上9時15分公布的美國2月ADP私人就業數數變化以及周五(3月8日)晚上9時30分公布的美國2月非農就業人口變化表現不佳，美滙指數或將掉頭回落，屆時澳元/美元則有望重啟反彈動力，有機會向上測試0.7200至0.7240區域阻力。

策略方面，我們根據1月30日的策略在0.7070建立的澳元/美元買盤(上望0.7250，跌穿0.7030止損)已於0.7100平倉，獲利30點。短期內待澳元/美元回落至0.7000至0.7020後買入澳元，上望0.7190，止損0.6970。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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