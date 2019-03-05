國際財經

中國調低今年經濟增長目標，加上中美貿談利好因素淡化，以及觀望英倫銀行行長卡尼稍後發表的講話，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7159點，升24點或0.35%；德國DAX指數報11607點，升15點或0.13%；法國CAC 40指數報5291點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報20762點，升44點或0.21%。

道指期貨暫報25855點，升41點。

國務院總理李克強發表政府工作報告，將中國經濟增長預期目標從去年的6.5%左右，下調至今年的6%至6.5%，並稱已充分估計經濟運行中的不穩定、不確定因素，亦考慮經濟增速的季節波動，並重申堅定維護經濟全球化和自由貿易，繼續推動中美經貿磋商。

英國脫歐方面，英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，關於調整由首相文翠珊提出的脫歐協議內容，歐盟正在發出合理正面的訊號，調整後的協議可望贏得英國議會支持。歐洲央行及英倫銀行指出，已經啟用常設貨幣互換額度，為本月29日英國可能脫歐加強準備工作。

數據方面，歐羅區2月服務業採購經理指數(PMI)終值為52.8，高於預期的52.3。法國2月服務業PMI終值為50.2，高於預期的49.8，亦為去年11月以來首次回升。德國2月服務業PMI終值為55.3，高於預期的55.1。英國2月服務業PMI為51.3，預期為49.9。

另外，美國稍後將會公布去年12月新屋銷售，料跌5.7萬間至60萬間；此外，2月ISM非製造業指數亦預計由56.7升至57.4。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.19美元，跌0.4美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報65.15美元，跌0.52美元或0.79%。