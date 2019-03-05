國際財經

中國調低今年經濟增長目標、美國建築支出數據疲弱，加上市場逐步消化中美貿談利好因素，以及觀望英倫銀行行長卡尼的講話，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時43分，英國富時100指數報7146點，升12點或0.17%；德國DAX指數報11597點，升4點或0.04%；法國CAC 40指數報5288點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報20711點，跌6點或0.03%。

道指期貨暫報25840點，升26點。

全國人大會議今早在北京開幕，中國2019年經濟增長預期目標從去年的6.5%左右，下調至今年的目標增長6%至6.5%。國務院總理李克強指出，今年目標已充分估計經濟運行中的不穩定、不確定因素，同時考慮經濟增速的季節波動，又重申堅定維護經濟全球化和自由貿易，繼續推動中美經貿磋商，但未有「中國製造2025」戰略。

中美貿易方面，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)認為，中美兩國即將達成協議結束貿易戰，稱希望未來幾周中美兩國能夠達成協議，使貿易更加公平，並消除中國對大豆等主要農產品的報復性關稅。

不過，美國總統特朗普面臨不法行為的調查。該國眾議院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)較早時表示，正積極調查是否有證據證明特朗普存在不法行為。政局憂慮令環球股市承壓。

油價偏軟，因燃料需求增長前景乏力，但石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產舉措帶來一些支撐，抑制油市跌勢。紐約原油期貨現時每桶報56.36美元，跌0.23美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報65.47美元，跌0.2美元或0.3%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布2月綜合PMI終值，市場預期分別持平於49.9、52.7及51.4。至於美國12月新屋銷售料跌5.7萬間至60萬間；2月ISM非製造業指數料由56.7升至57.4。