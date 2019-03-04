國際財經

《華爾街日報》報道，中美貿易談判已經進入「最後階段」，有望快將達成協議，消息刺激周一全球股市造好，道指早段曾升129點，高位觸及26155點。不過，隨後因美國建築業數據欠佳，而且標指未能升穿阻力位，美股之後大幅回落，道指一度倒跌414點或1.59%，低見25611點；三大指數跌幅都曾超過1%。

標指失守2800點關

道指收市仍挫206點或0.79%，報25819點，為兩周低位，主要受成分股醫保公司UnitedHealth急跌4.1%所拖累，Walgreens都回落2.8%；標指曾升至2816.88，接近去年10月高位2816.94的阻力區，未能突破後標指便回落，收市跌0.39%，報2792點，再度失守2800點大關，即市最多一度下滑1.28%；納指跌0.23%，收報7577點，盤中曾挫1.23%。

在歐洲，幾乎所有板塊均向上，其中較受中國經濟影響的資源股表現最標青，三大市場方面，英股和法股分別收升0.39%及0.41%，德股表現較遜色，微跌0.08%。主要亞股上揚，日股高收1%。

由於公私建築項目均減少，美國建築開支在12月跌0.6%，分析師本來預期升0.2%。

美滙指數周一保持強勁，美市尾段報96.61，上升0.24%，部分原因是歐羅疲弱，跌0.23%，報1.1342美元。美元兌日圓偏軟，報111.70日圓，每百日圓兌港元瀕臨跌穿7港元水平。

對沖基金近日增持美元長倉，最新數據顯示，在截至3月1日的一周，美元淨長倉增加到272.4億美元，大多數是因為對沖基金經理想捕捉近期美國債息反覆向上的機會賺錢。由上周三起，美國10年期債息在過去4個交易日累升了11個基點，至2.74厘。

期金連挫第6個交易日

金價失守1300美元後，昨天跌勢加劇，紐約期金收市跌0.9%，每盎斯報1287.5美元，為連挫六個交易日，最活躍合約價格創下1月24日以來最低。

金價近日表現不濟，上周挫2.6%。德國商業銀行一份報告指出，如果本周公布的美國非農業職位數據反映勞工市場繼續向好，金價將進一步受壓。

受惠於中美貿易消息和油組減產，布蘭特期油上揚0.9%，每桶收報65.67美元，一度高見66.34；紐約期油亦升1.4%，收報56.59美元，高位曾見57。