國際財經

中美貿易談判進入最後直路，市場憧憬雙方達成貿易協議的預期升溫，利好華爾街投資氣氛，美股三大指數早段一度造好，道指曾漲逾100點；惟市場逐步消化中美貿談利好因素，加上美國建築支出數字疲弱，拖累美股三大指數齊轉挫，道指中段跌幅擴大至超過300點。

美國眾議院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)較早時表示，他正在積極調查是否有證據證明總統特朗普存在不法行為。此外，國會參議院已有第四名共和黨人Rand Paul於周末宣布，他也計劃反對特朗普早前已宣布的國家緊急狀態。政局憂慮也令美股壓力增加。

截至本港時間凌晨約零時59分，道指報25733點，跌292點或1.13%，盤中曾觸及低位25695點，跌幅達330點；稍早時曾漲129點，高位觸及26155點。標普500指數現時報2778點，回吐24點或0.88%。納指報7521點，下滑73點或0.97%。

州和地方政府支出創12年高

美國商務部公布，去年12月建築支出按月下降0.6%，預期為上升0.2%；全年計，建築開支增加4.1%，創2011年以來最小增幅，此前曾連續六年增長超過10%；與此同時，美國州和地方政府支出在2018年增長7.1%，創2007年以來最高增幅。

中美據報接近達成貿易協議，只要北京方面履行從加強知識產權保護到大量進口美國商品的一系列承諾，美國可能解除對中國加徵的大部分甚至全部關稅。白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett表示，中美貿易協議可能很快會完成，而良好的協議會對中國經濟非常有利。全國人大會議發言人張業遂表示，中美經貿磋商獲重要進展，期望雙方抓緊磋商達成協議。

憧憬貿戰平息，Caterpillar股價早段曾上升，現時轉跌0.01%，惟另一出口敏感股波音現時則跌2.8%；明星股FAANG之中，Netflix回落2%，蘋果上漲0.1%，亞馬遜上揚0.7%，Facebook抽升1.4%。

歐洲方面，英國將於3月29日退出歐盟，但仍未就退歐條款達成協議。路透報道，英國首相文翠珊的首席法律顧問，本周將試圖與歐盟就英國脫歐達成一項妥協，這是在英國議會就脫歐協議舉行關鍵投票前，爭取持反對派議員支持的最後一次努力。議會投票可能導致脫歐被推遲。

英國富時100指數報7134點，升27點或0.39%；德國DAX指數報11592點，回落9點或0.08%；法國CAC 40指數報5286點，升21點或0.41%；意大利富時MIB指數報20718點，升23點或0.11%。

美元呈強，ICE美滙指數暫回升0.35%，報96.71；歐羅顯著下挫0.33%，報1.1331美元。油價造好，紐約期油漲0.93%，報每桶56.32美元；布蘭特期油上揚0.63%，報65.48美元。