國際財經

中美貿易談判進入最後直路，市場憧憬雙方達成貿易協議的預期升溫，利好華爾街投資氣氛，美股三大指數早段一度造好，道指曾漲逾100點；惟市場逐步消化中美貿談利好因素，加上美國建築支出數字疲弱，拖累美股三大指數齊轉挫，道指暫回落超過100點。

截至本港時間凌晨約零時30分，道指報25903點，跌122點或0.47%；盤中低位一度觸及25889點，跌幅為136點；稍早時曾漲129點，高位觸及26155點。標普500指數現時報2794點，回吐9點或0.33%。納指報7565點，下滑29點或0.39%。

美國商務部公布，去年12月建築支出按月下降0.6%，預期為上升0.2%。

中美據報接近達成貿易協議，只要北京方面履行從加強知識產權保護到大量進口美國商品的一系列承諾，美國可能解除對中國加徵的大部分甚至全部關稅。白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett表示，中美貿易協議可能很快會完成，而良好的協議會對中國經濟非常有利。全國人大會議發言人張業遂表示，中美經貿磋商獲重要進展，期望雙方抓緊磋商達成協議。

憧憬貿戰平息，Caterpillar股價上升0.9%，惟另一出口敏感股波音現時則跌1.4%；明星股FAANG之中，Netflix回落1%，蘋果上漲0.7%，亞馬遜暫漲1.3%，Facebook抽升1.8%。

歐洲方面，英國將於3月29日退出歐盟，但仍未就退歐條款達成協議。路透報道，英國首相文翠珊的首席法律顧問，本周將試圖與歐盟就英國脫歐達成一項妥協，這是在英國議會就脫歐協議舉行關鍵投票前，爭取持反對派議員支持的最後一次努力。議會投票可能導致脫歐被推遲。

英國富時100指數報7138點，升31點或0.45%；德國DAX指數報11613點，升11點或0.10%；法國CAC 40指數報5291點，升26點或0.50%；意大利富時MIB指數報20744點，升50點或0.24%。

美元呈強，ICE美滙指數暫回升0.38%，報96.74；歐羅顯著下挫0.41%，報1.1321美元。油價造好，紐約期油漲1.58%，報每桶56.68美元；布蘭特期油上揚1.20%，報65.85美元。