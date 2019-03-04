國際財經

中美貿易談判進入最後直路，市場憧憬雙方達成貿易協議的預期升溫，利好華爾街投資氣氛，美股三大指數早段一度造好，道指曾漲逾100點；惟市場逐步消化中美貿談利好因素，加上美國建築支出數字疲弱，拖累美股轉挫，道指暫回落不足100點。

截至本港時間凌晨約零時09分，道指報25982點，跌44點或0.17%；盤中低位一度觸及25957點，跌幅為68點；稍早時曾漲129點，高位觸及26155點。標普500指數報2802點，回吐1點或0.05%。納指報7583點，下滑11點或0.15%。

中美據報接近達成貿易協議，只要北京方面履行從加強知識產權保護到大量進口美國商品的一系列承諾，美國可能解除對中國加徵的大部分甚至全部關稅。白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett表示，中美貿易協議可能很快會完成，而良好的協議會對中國經濟非常有利。全國人大會議發言人張業遂表示，中美經貿磋商獲重要進展，期望雙方抓緊磋商達成協議。

憧憬貿戰平息，Caterpillar股價上升1%，惟另一出口敏感股波音現時則跌1%；明星股FAANG之中，除Netflix偏軟，其餘仍造好，亞馬遜暫漲1.5%，Facebook抽升1.9%。

歐洲方面，英國將於3月29日退出歐盟，但仍未就退歐條款達成協議。路透報道，英國首相文翠珊的首席法律顧問，本周將試圖與歐盟就英國脫歐達成一項妥協，這是在英國議會就脫歐協議舉行關鍵投票前，爭取持反對派議員支持的最後一次努力。議會投票可能導致脫歐被推遲。

英國富時100指數報7142點，升35點或0.50%；德國DAX指數報11625點，升23點或0.20%；法國CAC 40指數報5298點，升33點或0.64%；意大利富時MIB指數報20750點，升56點或0.27%。