國際財經

倫敦金從上周三(2月27日)開始連續三日大跌，更於上周五(3月1日)一舉跌穿1300美元關口，並刷新一個月低位至1290美元，較周初高位1332.4美元大跌逾40美元，全周下挫2.61%，創2017年5月5日當周以來最大單周跌幅。倫敦金暴跌的主要原因是市場風險偏好情緒改善令資金流入高收益資產，而且最新公布的美國第四季國內生產總值(GDP)好於預期令市場預計今年聯儲局加息的機會回升。

帶動風險情緒的主要動力則是中美貿易談判取得階段性進展，中國商務部2月28日指出，在第七輪中美貿易磋商中雙方進一步落實了阿根廷元首會晤達成的共識，在技術轉讓、非關稅壁壘、知識產權保護等領域取得實質性進展，而白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)上周亦稱與中國的貿易談判取得「巨大進展」。中美雙方的樂觀表態，令全球股市一片向好，其中衡量中國股市表現的上證綜合指數更於今日(3月4日)升穿3000點，刷新2018年6月11日以來最高至3090.80點，而除中國股市之外，歐美澳股市上周亦創出階段性新高。全球股市大漲的後果之一，就是衡量市場恐慌程度的VIX指數於上周五(3月1日)一度跌至2018年10月8日以來新低13.41，故避險資產黃金成為資金「棄兒」。據統計，SPDR黃金ETF持倉量在上周倒數三個交易日從788.33噸跌至772.46噸。

除避險需求下降之外，經濟數據對美滙指數的提振亦是倫敦金整體受壓的重要原因。上周四(2月28日)公布的美國2018年第四季GDP年化季率增長錄得2.6%，高於預期的2.2%，令本已觸及三周最低95.81的美滙指數「鹹魚翻身」，進而升穿並企穩96上方，拖累倫敦金從1320美元上方大幅回落。

技術分析方面，倫敦金自2月20日刷新10個月高位1346.48美元後掉頭回落，接連失守日線圖上升通道底部支持1314美元及1300美元關口，表明金價中期下跌風險正明顯增加，後市或將下行至1278美元甚至1275美元(1160.4美元至1346.48美元上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)。本周投資者需留意周五(3月8日)早上美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)的講話，以及當晚公布的美國2月非農就業數據，若鮑威爾講話缺乏新意而非農就業數據又大幅好於預期18.5萬的話，倫敦金有望短期內擴大跌幅，下探1275美元支持甚至測試1265美元水平。

策略方面，我們根據2月26日的策略於1317美元建立的倫敦金買盤(上望1336美元，跌穿1310美元止損)已於1320美元提前平倉，獲利3美元。短期內待倫敦金下探至1276-1278美元支持區域買入，目標1300美元，跌穿1272美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd