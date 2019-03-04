國際財經

美國暫緩對中國貨品加徵關稅，加上有傳中美貿易談判接近尾聲，市場憧憬兩國貿易糾紛有望短期內化解，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7128點，升21點或0.3%；德國DAX指數報11631點，升30點或0.26%；法國CAC 40指數報5292點，升27點或0.52%；意大利富時MIB指數報20803點，升109點或0.53%。

道指期貨暫報26111點，升80點。

中美貿易協議將近拍板，《華爾街日報》引述消息稱，中美兩國正就貿易協議作最後階段的討論。北京方面同意降低美國農產品、汽車、化學品，與其他貨品的關稅，而華府則取消去年實施的大部分中國貨品關稅措施。消息指，兩國希望爭取在中美兩國元首會晤前達成協議，有關會晤的日期可能是3月27日。

美國總統特朗普再度抨擊美國聯儲局，批評聯儲局採取緊縮貨幣政策助長美元走強，傷害美國競爭力，稱個人想要的是對國家有利的美元，而不是會阻礙美國與其他國家做生意的太強勢美元。

另外，英國脫歐亂局尚未解決，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德(Christine Lagarde)對葡萄牙國務委員會表示，英國無序脫歐可能造成嚴重後果，是英國經濟面臨的最大短期風險。

油價回穩，由於中美接近結束關稅紛爭，提振市場對油市需求的憧憬。紐約原油期貨現時每桶報55.99美元，升0.19美元或0.34%；倫敦布蘭特期油報65.33美元，升0.26美元或0.4%。