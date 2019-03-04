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今日 10:30 國際財經

黑田東彥:將適時討論收水計劃

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日本央行行長黑田東彥表示，該行將在適當的時候就退出超寬鬆政策的計劃進行討論及溝通。黑田透露，日本央行目前尚未有具體「收水」計劃，因為要實現2%的通脹目標還將需要很多時間。

不過黑田指出，任何退出超寬鬆政策的計劃都將涉及提高金融機構存放在央行的超額儲備的利率，以及縮減央行資產負債表的一些措施。為了確保市場保持穩定，在適當時候提出關於如何退出的策略和指南是非常重要。

他還重申，日本央行將「耐心地」保持大規模刺激計劃，以確保通脹率加速邁向2%目標水平，且當地經濟目前保持着實現央行物價目標的動能。

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