國際財經

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示，將於3月14日公布運動功能型(SUV)混合型新車Model Y。

他在Twitter帖文，表示Model Y將於當天在洛杉磯設計廠首度曝光。

上月，特斯拉披露，Model Y的75%零件是與Model 3相同，因此預期Model Y的生產提速過程將顯著較快，也會讓Model Y的售價有所下降。

特斯拉未有回應查詢。

另外，馬斯克在另一次帖文時披露，本周將向公眾展示新設計的超級充電站。