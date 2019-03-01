國際財經

受惠中國製造業數據理想，全球股市周五造好，道指早段一度飆227點，但隨後出爐的數據顯示美國製造業增長是兩年來最慢，令美股升幅顯著收窄，道指更一度倒跌1點，低見25914點，最終在科技股帶領高收。

道指收市只漲110點或0.43%，報26026點，重上26000點關；標指漲0.69%，收報2803點；納指上揚0.83%，收報7595點。本周累計，道指跌0.02%，終止連漲九周的表現；標普500指數升0.4%；納指攀高0.9%，為連漲10周，創1999年下旬以來最長連漲周數。

個別股份方面，亞馬遜將開設線下雜貨店，與Alphabet同樣抽高1.9%，蘋果都上揚1%；油股雪佛龍高收2%，為升幅最大的道指成分股，埃克森美孚都攀升1.2%；藥房股Walgreens回落6.4%，為表現最差的道指成分股；特斯拉昨日推出平價版Model 3電動車，又關閉線下門店，行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱不期待第一季度盈利，股價大瀉7.8%。

在歐洲，德股周五收市升0.75%，法股和英股同樣造好；大部分亞股上揚，日股高收1%。

美國供應管理學會（ISM）製造業指數在2月跌至54.2，是2016年11月以來最低，不及市場預期。儘管超過50，反映正在擴張，但是指數下跌也為美國今年經濟放緩加添證據。有份計算ISM指數的研究員說，美國天氣今年2月份較正常寒冷，可能影響製造業表現。另外，加拿大政府批准引渡華為副董事長孟晚舟到美國，她下周三將出席法院聽證。

美核心通脹1.9% 可緩加息

美國商務部公布，個人收入在1月跌0.1%，是3年來首次回落，分析員原預期升0.3%。

受聯邦政府早前停擺影響，這份商務部報告只能公布去年12月個人開支數據，跌了0.5%，為9年來最大跌幅，而核心個人消費開支平減物價指數（PCE）期內按月升0.2%，按年升1.9%，仍然略低於聯儲局的2%通脹目標水平，支持了局方強調在加息上保持耐心的立場。另外，密歇根大學消費信心指數在2月跌至93.8，低於預期。日圓曾跌至112.07日圓兌一美元，為10周低位，美市尾段報111.95日圓，仍跌0.5%，美滙指數也因此升0.24%，報96.45，儘管美元兌歐羅跌0.05%，報1.1366美元。

金價跌穿1300美元

美元回勇拖累紐約期金價格創一個半月新低，收市下滑16.9美元或1.3%，報每盎斯1299.2美元，跌穿1300大關。油價受壓，布蘭特期油收市跌1.9%，每桶報65.07美元；紐約期油挫2.5%，報55.80美元。美國能源部周四表示，正從國家緊急儲備釋放多達600萬桶原油，以籌集資金實現美國戰略石油儲備現代化的目標，消息不利油價。