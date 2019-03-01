國際財經

中美貿易談判緊張氣氛緩和，加上市場對聯儲局加息的憂慮減退，利好華爾街投資氣氛，美股道指早段一度彈升逾200點；惟最新公布的美國製造業數據欠佳，油價轉跌超過2%，道指迅速下滑，中段曾輕微倒跌，標指和納指一度喪失近乎所有升幅。

截至本港時間凌晨約1時14分，道指報25961點，升45點或0.17%，早段最多漲227點，高見26143點；惟稍早時曾倒跌1點，低位觸及25914點。標普500指數現時報2791點，升7點或0.27%；納指報7560點，升28點或0.37%。

中美貿易緊張關係料將轉暖，外電報道，美國官員正準備貿易協議文本，目標於數周內簽署；華府正研究最快是本月中舉行中美峰會期間，讓美國總統特朗普和國家主席習近平正式簽署協議。

此外，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，白宮更加接近和中國達成貿易協議；而白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦稱，中美上周舉行的高級別貿易談判取得十分正面的成效。

個股方面，服裝零售業巨頭Gap宣布將拆分為兩家上市公司，並關閉大約200家店舖，股價大升超過24%。特斯拉(Tesla)目前股價跌逾7%，該公司宣布推出平價版Model 3，惟行政總裁馬斯克(Elon Musk)預期，首季或會虧損，要到第二季始可能有盈利。明星股FAANG之中，除Netflix偏軟外，其餘均造好，其中亞馬遜與Alphabet升幅都超過1%。

數據方面，美國2月ISM製造業指數跌至54.2點，為2016年11月以來的新低；另外，1月的個人收入下跌0.1%，較市場預期遜色，是超過3年來首次下跌。美國12月個人消費支出(PCE)按月下降0.5%，預期下降0.3%。

歐洲股市造好，英國富時100指數收報7106點，升32點或0.45%；德國DAX指數收報11601點，升86點或0.75%；法國CAC 40指數收報5265點，升24點或0.47%；意大利富時MIB指數收報20694點，升35點或0.17%。

美滙指數上揚0.18%，報96.40。美元漲0.49%，報111.94日圓；英鎊回落0.28%，報1.3224美元。紐約期油暫時下滑2.5%，每桶報55.78美元；布蘭特期油回落2.1%，報64.87美元。